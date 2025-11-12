Schlemmen wie unter dem Goldenen Dachl

Von besinnlicher Zeit kann bei Tamara Fankhauser derzeit leider keine Rede sein. Seit Wochen ist die Köchin, die sonst das „Taminda Catering“ in Tulfes betreibt, damit beschäftigt ihre Bio-Produkte für den Christkindlmarkt vorzubereiten: „Auf unserem Stand am Wiltener Platzl findet man Marmeladen aus den Früchten unseres Gartens, Knusper-Wedges, hausgemachten Glühwein, vegane Saucen deren Rezepte ich auf internationalen Reisen gesammelt habe – und natürlich Klassiker, wie gebrannte Mandeln.“