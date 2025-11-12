Schlemmen wie unter dem Goldenen Dachl
Innsbrucker Gastronomen verraten, wie man ihre Speisen vom Christkindlmarkt nachkocht.
Warum ich auf Christkindlmärkten an George Clooney denke? Es gibt die Anekdote, dass der Schauspieler einen Schneider anstellte, der das Kostüm eines unliebsamen Kollegen jede Nacht im Advent eine Nuance enger nähte. Geheim, versteht sich.
Ein Schelm, der sich amüsiert, dass der daraufhin Kalorien zählte und trotzdem dachte, er nehme zu. Als Clooney den Schabernack gestand, lud er ihn nach Dreharbeiten auf einen Christkindlmarkt ein, wo der Kollege offenbar in weihnachtlichen Delikatessen schwelgte.
Es bedarf allerdings keines schelmischen Promis, um sich an diesen Köstlichkeiten zu erfreuen. Wer schon vor der Eröffnung der Christkindlmärkte gebrannte Mandeln oder Glühmost genießen will, kann sich an den Rezepten zweier Tiroler Gastronomen orientieren und die Genüsse zu Hause nachkochen:
Tamindas süße Bio-Mandeln
Von besinnlicher Zeit kann bei Tamara Fankhauser derzeit leider keine Rede sein. Seit Wochen ist die Köchin, die sonst das „Taminda Catering“ in Tulfes betreibt, damit beschäftigt ihre Bio-Produkte für den Christkindlmarkt vorzubereiten: „Auf unserem Stand am Wiltener Platzl findet man Marmeladen aus den Früchten unseres Gartens, Knusper-Wedges, hausgemachten Glühwein, vegane Saucen deren Rezepte ich auf internationalen Reisen gesammelt habe – und natürlich Klassiker, wie gebrannte Mandeln.“
Rezept für gebrannte Mandeln
300 ml Wasser in unbeschichteter Pfanne mit 250 g Rohrzucker langsam erhitzen. 550 g Mandeln hinzugeben. Sobald der Zucker flüssig ist die Mandeln unter ständigem Rühren karamellisieren, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Wenn der Zucker nicht mehr klebt, auf ein Backblech kippen und schütteln, dass sie nicht verkleben.
Genuss aus dem Weissen Rössl
Einige hundert Meter weiter, in Innsbrucks Altstadt, wird am Christkindlmarkt eine typische Tiroler Spezialität gereicht. Im Stand des Hotels „Weisses Rössl“ bereiten Köche Zillertaler Krapfen zu – was in Anbetracht der Kälte, der unvorhersehbaren Stoßzeiten und der begrenzten Raumkapazität durchaus eine Herausforderung ist. Diese „Blattln“ lassen sich gut zu frisch zubereitetem Glühmost genießen.
Rezept für Glühmost
Zutaten: 500 ml Apfel-Birnenmost, 200 ml Apfelsaft naturtrüb, 100 ml Weißwein, 1 Zimtstange, 10 Nelken
Zubereitung: Alle Zutaten in einen Topf geben und erhitzen. Der Glühmost soll nicht kochen. Das ganze eine Stunde ziehen lassen, damit sich die Gewürze gut entfalten können. Vor dem Servieren den Glühmost abseihen.