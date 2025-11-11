Bewegungsbuddys bringen frischen Schwung in die Mittelschule Egger-Lienz

Nach den Herbstferien startete die Mittelschule Egger-Lienz mit einem besonderen Fokus auf Bewegung und Gesundheit. Während das Lehrerteam am Donnerstag eine spezielle Fortbildung absolvierte, wurden am Freitag engagierte Erstklässler*innen zu „Bewegungsbuddys“ ausgebildet, die künftig kurze Aktivpausen im Unterricht anleiten werden.

Lienz – Die Fortbildung für die Lehrkräfte begann mit einem aufrüttelnden Impuls von Elena Eidler vom Schulverein Simply Strong: Obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich mittlerweile bei 82 Jahren liegt, verbringen Menschen davon etwa 20 Jahre in Krankheit. Die gute Nachricht: Regelmäßige Bewegung kann diesen Zeitraum verkürzen und gleichzeitig die Konzentrationsfähigkeit im Schulalltag verbessern.

Die Lehrkräfte beim Üben mit Trainerin Elena Eidler (blaues T-Shirt). © MS Egger-Lienz

Nach dem theoretischen Teil wurde es praktisch. Das Lehrerteam erprobte einfache Übungen, die sich problemlos in den Unterricht integrieren lassen. Dabei zeigte sich: Neue Bewegungsabläufe fördern nicht nur die geistige Fitness, sondern bereiten auch Freude.

Am darauffolgenden Tag stand der Nachwuchs im Mittelpunkt. Jeweils fünf freiwillige Schüler*innen aus den drei ersten Klassen sowie drei Schülerinnen aus der Deutschförderklasse wurden zu Bewegungsbuddys ausgebildet. Ihre Aufgabe wird es sein, kurze Bewegungspausen von drei bis sechs Minuten in ihren Klassen anzuleiten – kleine Unterbrechungen mit großer Wirkung für Energie und Konzentration.

Für die Deutschförderklasse ließen sich Schülerinnen zum Bewegungsbuddy ausbilden. © MS Egger-Lienz

Die MS Egger-Lienz setzt damit ein erfolgreiches Konzept fort. Bereits im vergangenen Schuljahr waren Bewegungsbuddys im Einsatz und haben die positiven Effekte von Bewegungspausen im Unterricht demonstriert.