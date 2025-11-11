Prozess in Lienz
Rekrut mit Erfrierungen: Dramatische Skitour endet für Unteroffizier vor dem Strafgericht
Die erschöpften, teils verletzten Soldaten mussten nach ihrer dramatischen Tour außerplanmäßig im Winterraum der Neuen Prager Hütte übernachten.
Bei einer hochalpinen Tour von Salzburger Soldaten im Großvenedigergebiet fiel ein Rekrut in eine Gletscherspalte, ein weiterer erlitt Erfrierungen. Am Montag wurde dem laut Strafantrag für die Tour verantwortlichen Unteroffizier, er ist Heeresbergführer, wegen fahrlässiger Körperverletzung am Bezirksgericht Lienz der Prozess gemacht.