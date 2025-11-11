Rekrut mit Erfrierungen: Dramatische Skitour endet für Unteroffizier vor dem Strafgericht

Bei einer hochalpinen Tour von Salzburger Soldaten im Großvenedigergebiet fiel ein Rekrut in eine Gletscherspalte, ein weiterer erlitt Erfrierungen. Am Montag wurde dem laut Strafantrag für die Tour verantwortlichen Unteroffizier, er ist Heeresbergführer, wegen fahrlässiger Körperverletzung am Bezirksgericht Lienz der Prozess gemacht.