Leistbares Wohnen
Zwölf neue Mietwohnungen in Kirchberg nehmen Gestalt an
Bürgermeister Helmut Berger, Architekt Günther Gasteiger, NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter, 2. Vizebürgermeister Manuel Pichler und Thomas Rautenberg (Baufirma Fröschl) freuen sich über Baufortschritt am Katzenbühel.
© NHT/Karg
In Kirchberg wurde die Firstfeier für eine neue NHT-Wohnanlage gefeiert. Die zwölf objektgeförderten Mietwohnungen sollen bis Sommer 2026 bezugsfertig sein. Die Gemeinde vergibt die Wohnungen vorrangig an junge Einheimische und Familien.