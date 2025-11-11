Bruce Willis‘ Ehefrau veröffentlicht Demenz-Ratgeber

Ein Buch als Rettungsring, so beschreibt Emma Hemming Willis ihren Ratgeber, den sie als pflegende Ehefrau von Bruce Willis verfasst hat. Sie berichtet darin von Beginn und Verlauf der Erkrankung ihres Mannes.

Action-Star Bruce Willis war 67, als im November 2022 die Diagnose einer schnell fortschreitenden frontotemporalen Demenz den Schauspieler erreichte. „Mein schlimmster Albtraum war Wirklichkeit geworden“, schreibt seine Frau Emma Heming Willis (47) in ihrem neuen Ratgeber „Eine ganz besondere Reise“. „Es war eine sehr traumatische Erfahrung. Wir verließen die Arztpraxis mit nichts. Keine Hoffnung, kein Behandlungsplan, kein Weg nach vorn. Nur der Rat, in ein paar Monaten wiederzukommen.“

Eigentliche Geschichte handelt von Pflegenden

Ihr Buch trägt den Untertitel: „Mut, Hoffnung und innere Stärke bei der Pflege von demenzkranken Angehörigen finden“. Es soll für Betroffene das sein, „ein ‚Rettungsring“, den sie selbst vermisst habe. Auf über 350 Seiten schildert sie ihren Weg, spricht mit Ärzten, Pflegenden und Forschenden, teilt Tipps aus Selbsthilfegruppen – kein Enthüllungsband, sondern ein Praxisratgeber.

Die eigentliche Geschichte, betont sie, handelt von den Pflegenden: „Unsere Geschichte erregt Aufmerksamkeit, weil es um meinen Mann geht, aber die wirkliche Story dreht sich um die Pflegenden.“ Bruce hätte das Buch gutgeheißen: „Er ist jemand, der anderen immer helfen wollte … Ich weiß, dass er stolz auf dieses Buch wäre.“

„Verrückte Eheprobleme“

Heming Willis blickt auch auf frühe Warnzeichen zurück. Diese Form der Demenz könne sich in Teilnahmslosigkeit, Reizbarkeit oder Rücksichtslosigkeit zeigen, manches deutete sie anfangs als „verrückte Eheprobleme“. Im Frühjahr 2022 wurde zunächst eine Aphasie festgestellt, Ende 2022 folgte die genauere Demenz-Diagnose.

Anfangs deutete Emma Heming Willis die alltäglichen Streitigkeiten als „verrückte Eheprobleme“. © imago stock&people

Heute sagt sie: Eine frühere Diagnose hätte „einen großen Unterschied“ gemacht. „Es ist wirklich eine Krise. Wir müssen Wege finden, Pflegende und unsere alternde Bevölkerung besser zu unterstützen.“

Entscheidung, Papa auszusiedeln

Offen beschreibt sie in dem Ratgeber die Entscheidung, dass Willis nicht mehr im gemeinsamen Zuhause lebt: In der Nachbarschaft wurde ein zweites Haus eingerichtet – rund-um-die-Uhr-Betreuung für ihn, Stabilität für die Töchter Mabel (13) und Evelyn (11). „Uns stellte sich die Frage, was ist für ihn am sichersten? Spielnachmittage oder Übernachtungen von Freunden im gemeinsamen Haus seien nicht mehr möglich gewesen“, erklärt die zweifache Mutter. Ein zentrales Lernstück: „Auf sich selbst zu achten ist nicht egoistisch, sondern unerlässlich, um die lange Reise durchzustehen.“

„Wir alle lieben Bruce“, sagt Ehefrau Emma Heming Willis. Jedoch gehe es ihr derzeit nicht gut, es sei eine unglaublich schmerzliche Zeit. © IMAGO/© Corredor99