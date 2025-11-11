Türkische Ankläger wollen mehr als 2000 Jahre Haft für Erdogan-Rivalen Imamoglu

Die Staatsanwaltschaft wirft dem beliebten Politiker die Gründung einer kriminellen Vereinigung vor und fordert für diesen mehr als 2000 Jahre Haft. Imamoglu gilt als größter politischer Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan und ist seit acht Monaten inhaftiert. Beobachter sprechen von Polit-Justiz.

Istanbul – Knapp acht Monate nach der Festnahme und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu hat die Staatsanwaltschaft dem Staatssender TRT zufolge bis zu 2352 Jahre Haft für den populären Oppositionspolitiker gefordert. Die Anklage wirft dem Gegner von Langzeit-Machthaber und Präsident Recep Tayyip Erdogan unter anderem Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vor, wie die Istanbuler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Die Annahme der Anklageschrift durch das Gericht gilt als Formsache. Imamoglu (55), Politiker der sozialdemokratischen Republikanische Volkspartei (CHP), ist ein aussichtsreicher Herausforderer von Präsident Erdogan (71) bei der nächsten Präsidentenwahl. Beobachter sehen daher Polit-Justiz am Werk. Der Sender CNN Türk berichtete, die Anklageschrift sei 3900 Seiten lang und umfasse insgesamt 402 Verdächtige. Ein Anwalt der Partei Imamoglus sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Anschuldigungen seien völlig haltlos. Er erwarte einen Freispruch am Ende des Verfahrens.

Größte Proteste seit mehr als zehn Jahren

Imamoglu war im März unter Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und als Bürgermeister abgesetzt worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Vorgehen gegen den populären Politiker hatte die größten Proteste seit mehr als zehn Jahren in der Türkei ausgelöst. Imamoglu selbst bestreitet die Vorwürfe. Kritiker sehen das Vorgehen als gezielten Versuch der Regierung, die stärkste Oppositionspartei im Land auszuschalten.