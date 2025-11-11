39-Jährige bei Kollision auf Andechsstraße verletzt: Unfalllenker fuhr davon

In Innsbruck kam es am Martinitag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Der zweite Unfallbeteiligte fuhr nach der Kollision davon.

Am Dienstag gegen 08.45 Uhr war eine 39-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der Andechsstraße in Richtung Süden unterwegs. Nachdem sie bereits in die Kreuzung mit dem Grabenweg eingefahren war, raste ein Auto mit Landecker Kennzeichen ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich. Die Farbe des Pkw wurde laut Polizei als gold-/beige-/braun definiert. Trotz Vollbremsung konnte die Innsbruckerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen rechtwinkelig zusammen.

Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt jedoch, ohne anzuhalten, über die Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße in Richtung Westen fort. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall am Oberkörper verletzt und begab sich selbstständig in die Innsbrucker Klinik. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden im Frontbereich.