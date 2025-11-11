Mordanklage gegen Eltern

Elias (3) in Ebbs zu Tode gequält: Eltern entzogen Buben wegen Wahnvorstellungen Nahrung

Der dreijährige Bub verhungerte einsam in der elterlichen Wohnung.
© ZOOM.TIROL

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561