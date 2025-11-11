Elias in Ebbs zu Tode gequält: Eltern entzogen Dreijährigem wegen Wahnvorstellungen Nahrung

In Ebbs wurde im Mai 2024 ein dreijähriger Bub tot in seinem Bett aufgefunden. Eine Obduktion ergab, dass der Bub inmitten seiner Eltern und dreier Geschwister verhungert ist. Nun hat die Staatsanwaltschaft gegen die in U-Haft befindlichen Eltern Anklage wegen Quälens, Freiheitsentziehung und Mord erhoben.

Den beiden 27-Jährigen wird vorgeworfen, den Sohn über mehrere Monate, seit Dezember 2023 vorsätzlich zu Tode gequält zu haben, heißt es in einer Aussendung der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Der angeklagte Vater hat sich zu den Vorwürfen bei einer Einvernahme am Dienstagvormittag erstmals zu den Vorwürfen geständig gezeigt. Die Anklage kann noch binnen 14 Tagen beeinsprucht werden. Ein Termin für die Verhandlung wurde noch nicht anberaumt.

„Auf grausamste Weise misshandelt“

Laut der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen ergeben, dass das Kind „auf grausamste Weise seelisch und körperlich misshandelt“ wurde. Aufgrund der schwierigen Lebenssituation seien die Eltern in eine „konstruierte, mystische Schein- bzw. Fantasiewelt“ geflüchtet, wonach ein Dämon, der im Körper des kleinen Buben stecke, für ihre missliche Lage verantwortlich sei und das Schicksal der Familie steuern würde. Dieser Dämon müsse geschwächt und vernichtet werden, was direkt mit dem Nahrungsentzug gegenüber dem Buben zusammenhängt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die Eltern damit ein Ventil schufen, um sich abzureagieren und ihre sadistische Neigung ausleben zu können.

Bei beiden Eltern lag zwar laut psychiatrischem Sachverständigengutachten eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen vor, sie waren aber zurechnungsfähig, schreibt die Staatsanwaltschaft. Da bei der Kindesmutter auf Grund der Persönlichkeitsstörung die Gefahr besteht, dass sie in ähnlicher Situation wieder ein derartiges Verbrechen begehen könnte, hat die Staatsanwaltschaft neben der Bestrafung auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. (TT.com)