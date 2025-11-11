Theater im Kino: Mit „Anna und die Partisanen“ geht Kulturinitiative ins Finale
Das Kino CineX und Peter Werlberger Film & Videoproduktion haben mit der Veranstaltungsreihe „Theatre goes Cinema – Live von der Bühne auf die Leinwand“ großen Erfolg erzielt. Am 13. November folgt der feierliche Abschluss.
Lienz – Mit dem Stück „Anna und die Partisanen“ geht die Reihe „Theatre goes Cinema“ zu Ende. Es wird am 13. November um 18.15 Uhr als Kinofilm im Lienzer CineX gezeigt. Das Stück der Theaterwerkstatt Dölsach, geschrieben und inszeniert von Ekkehard Schönwiese, erzählt die Geschichte von Maria Peskoller, genannt „Anna“, die während der NS-Zeit Partisanen unterstützte und 1944 in Graz hingerichtet wurde. Mit einer starken Hauptdarstellerin (Stephanie Weiler) wird ein Stück Osttiroler Geschichte lebendig.
Besondere Freude bereitet die Nachricht, dass Helga Emperger, die Tochter von Maria Peskoller, mit 96 Jahren persönlich an der Premiere teilnehmen wird. Auch Regisseur und Autor Ekkehard Schönwiese wird anwesend sein. Die Darstellerinnen, Darsteller und Mitglieder der Theaterwerkstatt Dölsach sehen das Stück in seiner filmischen Umsetzung zum allerersten Mal. Zudem handelt es sich um die letzte Gelegenheit, „Anna und die Partisanen“ auf der großen Leinwand zu erleben.
Weitere Informationen: https://www.cinex.at/theatre-goes-cinema/