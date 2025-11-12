- Überblick
Kommentar
Sofern die Null stehen bleibt
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Ein Nulldefizit soll Landeshauptmann Anton Mattle die Rutsche in die Landtagswahl 2027 legen. In trockenen Tüchern ist weder das eine, noch das andere.
