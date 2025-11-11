Lienzer Adventmarkt 2025: Weihnachten mit Tradition und sozialem Engagement

Vom 21. November bis 24. Dezember verwandelt sich der Hauptplatz von Lienz wieder in einen Adventmarkt. Unter dem Motto „Advent in Lienz – einmal wieder Kind sein“ lädt einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte Tirols mit 35 dekorierten Ständen, Lichterketten und einem vielfältigen Rahmenprogramm zum Besuch ein.

Lienz – Der Lienzer Adventmarkt, der 1997 als Christkindlmarkt am Johannesplatz seine Anfänge nahm, findet mittlerweile vor dem Rathaus der Stadt, der Liebburg, statt. Die feierliche Eröffnung erfolgt am 21. November um 14 Uhr.

Soziales Engagement im Mittelpunkt

Eine Besonderheit des Lienzer Adventmarktes sind die zwei Stände, die von insgesamt acht sozial tätigen Vereinen betrieben werden. Der erzielte Reinerlös kommt bedürftigen Menschen im Bezirk Lienz und teilweise auch im Ausland zugute. Von „Hand in Hand“ über die „Krebshilfe Tirol“ bis hin zu „Bildung bringt Frieden“ – jeder Verein ist für einen bestimmten Zeitraum am Markt vertreten.

Präsentierten das Programm für 2025: Renate Herrnegger (Bäckerei Joast), Iris Rampitsch (Stadtmarketing Lienz), Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, Bärbl Ebner (Eltern Kind Zentrum) und Eva Karré von den sozial tätigen Vereinen Lienz (v.l.). © Lenzer/Stadt Lienz

Kunstvoller Adventkalender als Herzstück

Der große Adventkalender an der Fassade des Rathauses gilt als Anziehungspunkt des Marktes. Bereits zum 28. Mal verwandeln Künstler*innen die 24 Fenster der Liebburg in kunstvolle Kalenderbilder. Täglich um 18.30 Uhr wird ein neues Fenster geöffnet. Die Originalbilder werden später in einer Sonderausstellung präsentiert und am 9. Jänner 2026 im Ratsaal der Liebburg versteigert. Der Erlös dieser vom Serviceclub Round Table 22 Lienz organisierten Auktion kommt Menschen in Not sowie „Licht ins Dunkel“ zugute.

Traditionelles Handwerk erleben

In der „Lebenden Werkstätte“ können Besucher*innen Handwerkern und Künstlern über die Schulter schauen. Vom 21. November bis 14. Dezember zeigen unter anderem die Irschener Kräuterfrauen ihr Können, laden zum Tee-Verkosten ein und das Schmutzerhaus Mörtschach gewährt Einblicke in die Kunst des Filzens. Auch das Sieden von Seifen, Anfertigen von Glückwunschkarten und Herstellen von Weihnachtsschmuck wird vorgeführt.

Für die stimmungsvolle Atmosphäre sorgt der mehrsprachige Nachtwächter Hannes Rohracher, der pünktlich um 21 Uhr mit seinem Nachtruf das Marktleben beendet.

Eventinfos: