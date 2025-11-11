Geht euch ein Licht auf?
11 Fragen zum 11.11.: Wie gut kennt ihr euch mit dem Martinsfest aus?
Er gehört zu den wohl bekanntesten Heiligen und wird nicht nur in der katholischen Kirche verehrt: der Heilige Martin. Am 11. November feiern wir traditionell das Martinsfest. Aber warum eigentlich? Und was haben Laternenumzüge damit zu tun? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen gibt es im Quiz.
Quiz zum Martinstag
Am 11.11. ist nicht nur Faschingsbeginn, sondern auch Martini. Wir wollen wissen: Wie gut weißt du über die Gepflogenheiten des 11. Novembers und das Leben des Heiligen Martin Bescheid?
Frage 1 von 11:
Im Alter von rund 50 Jahren wurde Martin zum Bischof geweiht. In welcher Stadt wirkte er in diesem Amt?
