124 statt 60 km/h
Mit Klein-Lkw viel zu schnell unterwegs: Raser (23) ging der Polizei auf der A12 ins Netz
Pettnau – Mit stark überhöhter Geschwindigkeit war ein 23-Jähriger am Dienstagnachmittag auf der Inntalautobahn A12 unterwegs. Laut Polizei fuhr der Rumäne mit einem Klein-Lkw viel zu schnell durch den Baustellenbereich in Pettnau. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Kilometern pro Stunde. Der 23-Jährige wurde mit 124 km/h erwischt.
Als die Polizisten dem Lenker hinterherfuhren, beobachteten sie, wie der Mann anderen Fahrzeugen viel zu dicht auffuhr. „Der Lenker konnte in Völs von der Autobahn abgeleitet und angehalten werden“, berichtet die Polizei. Er wird angezeigt. (TT.com)