Mit Klein-Lkw viel zu schnell unterwegs: Raser (23) ging der Polizei auf der A12 ins Netz

Pettnau – Mit stark überhöhter Geschwindigkeit war ein 23-Jähriger am Dienstagnachmittag auf der Inntalautobahn A12 unterwegs. Laut Polizei fuhr der Rumäne mit einem Klein-Lkw viel zu schnell durch den Baustellenbereich in Pettnau. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Kilometern pro Stunde. Der 23-Jährige wurde mit 124 km/h erwischt.