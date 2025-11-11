Zwei Autos prallten auf Kreuzung in Wattens zusammen: Beide Lenker verletzt

Wattens – Zwei Autofahrer sind am Dienstag bei einer Kollision in Wattens verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stießen die Fahrzeuge der 57-Jährigen und des19-Jährigen gegen 16.15 Uhr auf der Kreuzung der Hans-Gollner-Straße mit der Salurner Straße zusammen. Die Ursache ist unbekannt.