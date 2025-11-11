Unfallursache unbekannt
Zwei Autos prallten auf Kreuzung in Wattens zusammen: Beide Lenker verletzt
Wattens – Zwei Autofahrer sind am Dienstag bei einer Kollision in Wattens verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stießen die Fahrzeuge der 57-Jährigen und des19-Jährigen gegen 16.15 Uhr auf der Kreuzung der Hans-Gollner-Straße mit der Salurner Straße zusammen. Die Ursache ist unbekannt.
„Beide Unfalllenker wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt“, so die Polizei. Die 57-Jährige wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz und der 19-Jährige in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Beide Autos wurden schwer beschädigt. (TT.com)