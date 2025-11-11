15-Jährige in Imst beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Imst – Beim Überqueren der Langgasse in Imst ist eine 15-jährige Fußgängerin am Dienstagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei wurde die Jugendliche gegen 17.30 Uhr beim Betreten eines Schutzweges von einem 75-jährigen Pkw-Lenker übersehen.

Der Wagen erfasste die Fußgängerin. Sie wurde zunächst gegen die Kühlerhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, wo sie zunächst regungslos liegen blieb. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Jugendliche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Laut Polizei war sie immer ansprechbar. (TT.com)