Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

Dutzende indigene Aktivisten haben die gesicherte Zeltstadt der UNO-Klimakonferenz in Brasilien gestürmt. Videos südamerikanischer Medien zeigten, wie sie Dienstagabend gewaltsam eine Tür aufbrachen und sich ein Gerangel mit Sicherheitskräften lieferten. Bei der Weltklimakonferenz in der Stadt Belém sind auch Tausende indigene Aktivisten vertreten. Sie setzen sich gegen die Zerstörung ihrer angestammten Heimat ein, etwa durch die Abholzung des Regenwalds.