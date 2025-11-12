Taifun "Fung-wong" löst Überschwemmungen in Taiwan aus

Der Taifun "Fung-wong" hat an der Ostküste Taiwans schwere Überschwemmungen ausgelöst und Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Mehr als 8.300 Menschen wurden vor dem Sturm in Sicherheit gebracht, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Mindestens 51 Menschen wurden verletzt. TV-Bilder zeigten teils mannshohe Fluten in der ländlichen Region Yilan, wo Soldaten bei der Rettung von eingeschlossenen Bewohnern halfen.

In den meisten südlichen Gebieten der Insel blieben Schulen und Geschäfte geschlossen. "Das Wasser kam so schnell", sagte ein Fischer, dessen Haus überflutet wurde. "Es hat so viel und so schnell geregnet, die Kanalisation hat das nicht geschafft."