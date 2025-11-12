29-Jähriger stürzte in Ebbs bei Malerarbeiten von Gerüst: schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag bei einer Firma in Ebbs. Ein 29-Jähriger führte gegen 15.40 Uhr Malerarbeiten durch. Dazu musste der Österreicher auf eine Schaltafel steigen, die auf einem am Balkon stehenden Gerüst lag.

Die Schaltafel kippte und der Arbeiter verlor das Gleichgewicht. Er stürzte rund vier bis fünf Meter auf den darunter liegenden Pflasterboden und zog sich laut Polizei schwere Kopfverletzungen zu. Der 29-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)