Aggressiver 27-Jähriger randalierte in Telfer Nachtlokal, beschimpfte Polizisten

Telfs – Gegen 23.10 Uhr wurde am Dienstag die Polizei alarmiert. In Telfs würde ein Gast in einem Nachtlokal randalieren. Vor Ort konnten die Beamten einen 27-jährigen Mann antreffen. „Dieser wirkte sichtlich betrunken, hinkte und verhielt sich äußerst aggressiv“, berichtet die Polizei.

Die Beamten versuchten, den Mann zu beruhigen, was ihnen nicht gelang. Stattdessen beschimpfte er die Polizisten lautstark. Ebenso begann er, sie durch wildes Gestikulieren zu provozieren. Aufgrund dieses Verhaltens wurde er festgenommen und auf die Polizeiinspektion Telfs gebracht. Auch dort soll er sein renitentes Verhalten fortgeführt haben.