Gegen höhere Entschädigung
Hörl setzt Signal: „Für mich kommt eine Erhöhung nicht infrage“
Österreichs oberster Seilbahnvertreter Franz Hörl setzt in der aktuell schwierigen Situation in der österreichischen Wirtschaftskammer auch auf Kammerpräsidentin Barbara Thaler.
Der Obmann der Sparte Seilbahnen in der österreichischen Wirtschaftskammer Franz Hörl lehnt eine Erhöhung seiner Funktionsentschädigung ab. Der Tiroler ÖVP-Politiker mahnt zugleich die Kammer, zur sachlicher Arbeit zurückzukehren.