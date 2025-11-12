Anlagebetrug: 74-Jährige aus Bad Häring fiel auf vermeintlichen Investor ein
Bad Häring – Anfang September wurde eine 74-Jährige auf einer Social-Media-Plattform auf einen Mann aufmerksam, der sich als bekannter Investor ausgab. Auf dessen Website wurde eine Werbung als Pop-Up-Fenster für eine Social-Media-Gruppe zur Vermögensanlage ausgespielt. Die Österreicherin trat der Gruppe bei und legte ein Konto an. In weiterer Folge überwies die Frau über dieses Konto mehrmals Beträge auf verschiedene europäische Konten, berichtet die Polizei.
Als der Kontostand ihres Kontos laut App einen siebenstelligen Eurobetrag aufwies, wurde die 74-Jährige misstrauisch und wollte sich den Betrag auszahlen lassen. Daraufhin wurde die Frau aufgefordert, zuerst einen fünfstelligen Eurobetrag als Provision zu überweisen. Das machte die Österreicherin aber nicht mehr. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. (TT.com)