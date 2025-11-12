Anlagebetrug: 74-Jährige aus Bad Häring fiel auf vermeintlichen Investor ein

Bad Häring – Anfang September wurde eine 74-Jährige auf einer Social-Media-Plattform auf einen Mann aufmerksam, der sich als bekannter Investor ausgab. Auf dessen Website wurde eine Werbung als Pop-Up-Fenster für eine Social-Media-Gruppe zur Vermögensanlage ausgespielt. Die Österreicherin trat der Gruppe bei und legte ein Konto an. In weiterer Folge überwies die Frau über dieses Konto mehrmals Beträge auf verschiedene europäische Konten, berichtet die Polizei.