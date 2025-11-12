Der Nachthimmel glühte wieder: Polarlichter waren über Tirol zu sehen

Leuchtende Polarlichter zogen in der Nacht auf Mittwoch über den Himmel Tirols. Besonders in den frühen Morgenstunden war das Naturspektakel deutlich erkennbar. Die Polarlichter färbten den Himmel in knalliges Pink oder dunkles Lila.

Wer die Nordlichter in der Nacht verpasst hat, könnte heute Abend erneut Glück haben. Denn auch der dritte Sonnensturm könnte wieder für einen leuchtenden Himmel sorgen.

Normalerweise sind Polarlichter im hohen Norden Europas zu sehen, in unseren Breitengraden kommt das Phänomen eher selten vor. Polarlichter entstehen, wenn Teilchen des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre treffen.