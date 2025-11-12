Polarlichter waren zu sehen: Kommende Nacht wieder gute Chancen in Tirol

Das Naturspektakel der besonderen Art könnte in Tirol auch am späten Mittwochabend bzw. in der Nacht auf Donnerstag zu sehen sein.

Innsbruck – Leuchtende Polarlichter zogen in der Nacht auf Mittwoch über den Himmel Tirols. Besonders in den frühen Morgenstunden war das Naturspektakel deutlich erkennbar. Die Polarlichter färbten den Himmel in knalliges Pink oder dunkles Lila.

Wer die Nordlichter verpasst hat, könnte in der Nacht auf Donnerstag erneut Glück haben. Denn auch der dritte Sonnensturm diese Woche könnte wieder für einen leuchtenden Himmel sorgen. Das Wetter dürfte jedenfalls mitspielen und für eine klare Sicht sorgen. Laut GeoSphere Austria könnten die Polarlichter vor Mitternacht zu sehen sein.

Normalerweise sind Polarlichter im hohen Norden Europas zu sehen, in unseren Breitengraden kommt das Phänomen eher selten vor. Polarlichter entstehen, wenn Teilchen des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre treffen.