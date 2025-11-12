Mit Herz, Verstand und Erfahrung

Die TIROLER VERSICHERUNG zeigt, dass moderne Beratung auf Werte baut. Eine tolle Chance für Persönlichkeiten, die dort arbeiten wollen, wo sie zuhause sind und denen eine Aufgabe mit Sinn wichtig ist.

Versicherung ist Vertrauenssache. Gute Beratung bedeutet heute weit mehr, als nur Produkte zu erklären. Sie lebt von Empathie, Offenheit und ehrlichem Interesse am Menschen. „Ich bin seit vielen Jahren im Versicherungsgeschäft und weiß: Versicherungsprodukte sind komplex und keine Lösung passt für alle gleichermaßen. Die eigenen Bedürfnisse und die persönliche Lebenssituation sind entscheidend für die richtige Absicherung“, sagt Armin Singer, Prokurist und Ressortleiter TIROLER Vertrieb.

Mit Fokus auf die Menschen

Weil sich Lebensumstände ändern können – etwa durch Familienzuwachs, einen neuen Beruf, einen Umzug oder den Kauf eines Eigenheims – müssen auch Versicherungsverträge regelmäßig angepasst werden. „Darum ist Beratung durch Profis so wichtig. Wir begleiten unsere Kund*innen über viele Jahre und sorgen dafür, dass sie immer gut abgesichert sind“, betont Singer.

Die TIROLER hat ihren Vertrieb bewusst neu aufgestellt: weg von der klassischen Provisionsentlohnung hin zu fixer Bezahlung und Teamarbeit. „So können sich unsere Berater*innen Zeit nehmen und den Fokus auf das legen, was zählt: auf kompetente und lösungsorientierte Beratung“, erklärt Barbara Heis, Bereichsleiterin des TIROLER Vertriebs. „Wir wollen verstehen, was Menschen wirklich brauchen, und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen – in jeder Lebensphase.“

Sicherheit und Flexibilität

Fleiß, Einfühlungsvermögen und Lernbereitschaft – das sind die Grundlagen für erfolgreiche Beratung. Die TIROLER schafft dafür beste Voraussetzungen: alle Berater*innen betreuen im Team ein fixes Gebiet mit bestehendem Kundenstamm, meist in Wohnortnähe. So entstehen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen.

Fundierte Ausbildung

„Wir bauen unsere Teams laufend aus und bieten allen eine fundierte Ausbildung“, sagt Singer. „Nur so können wir sicherstellen, dass die Beratungsqualität hoch bleibt und wir unseren Kund*innen im Schadenfall schnell und unbürokratisch helfen können.“

Auch Quereinsteiger*innen sind bei der TIROLER willkommen. „Entscheidend sind Persönlichkeit und Einsatz“, betont Heis. „Alle Neuen lernen die Versicherungsmaterie von Grund auf. Theorie und Praxis wechseln sich ab, und erfahrene Kolleg*innen begleiten Schritt für Schritt, bis sich alle sicher fühlen.“

Die Berater*innen der TIROLER arbeiten eigenständig, teilen sich ihre Zeit flexibel ein und wissen, dass sie auf die Unterstützung eines starken Teams zählen können. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Weiterbildung, Sozialleistungen, E-Dienstautos, Fahrtkostenzuschüsse, Gesundheitsangebote und zahlreiche weitere Benefits gehören selbstverständlich dazu. „Das Schönste ist aber unser Zusammenhalt“, sagt Heis. „Wir helfen einander – und feiern Erfolge gemeinsam.“

Jetzt bewerben!

Interessiert, den TIROLER Weg mitzugehen? tiroler.at/karriere

Ehrlich, nah, TIROLERisch

Vier Mitarbeiter*innen erzählen, warum Beratung bei der TIROLER mehr als nur ein Job ist:

Daniel Kals, TIROLER Berater für Schwaz, Pill, Pillberg, Vomperbach, Weerberg: „Mir ist ganz wichtig, dass ich Menschen helfen und für sie da sein kann – das war schon bei meiner Arbeit als Radiologe so. Vor eineinhalb Jahren habe ich den beruflichen Neustart bei der TIROLER gewagt. Besonders schätze ich, dass ich mir Zeit für meine Kund*innen nehmen kann. Schließlich geht es um die Absicherung ihrer Existenz und vor allem auch um Schnelle Hilfe im Schadenfall. Da ist Vertrauen wichtig. Im Idealfall darf ich meine Kund*innen über viele Jahre begleiten. Ein gutes Gefühl.“

Corinna Bacher, TIROLER Beraterin für Vomp: „Ich komme aus dem Einzelhandel und Verkauf ist genau meins. Seit dreieinhalb Jahren bin ich bei der TIROLER – hier habe ich alles über Versicherung gelernt. Ausgelernt hat man in diesem Beruf aber nie. Ich profitiere von der Erfahrung meiner Teamkolleg*innen und mag die Abwechslung, die mein Job mit sich bringt. Die TIROLER lässt uns Berater*innen viel Entscheidungsfreiheit. Weil ich ein Fixgehalt bekomme, bin ich nicht von Provisionen abhängig und kann mich voll und ganz auf meine Kund*innen konzentrieren. Das ist mir das Wichtigste.“

Burak Kara, TIROLER Berater für Wörgl und Angath: „Die TIROLER wurde mir als Arbeitgeberin empfohlen und ich bin froh, dass ich diese Chance vor drei Jahren ergriffen habe. Ich schätze die familiäre Stimmung sehr. Teamarbeit ist genau meins. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit - und jeder Tag ist anders. Auch dass ich mir die Zeit frei einteilen kann, ist für mich als Familienvater ideal. Mit meinen Kund* innen bin ich sehr verbunden, oft entstehen richtige Freundschaften. Auf mich können sie sich verlassen. Hier möchte ich bleiben bis zur Pensionierung!“