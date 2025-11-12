Unteroffizier vor Gericht
Erfrierungen bei Skitour des Bundesheeres: Nicht der erste Fall dieser Art
Der Unteroffizier hätte die Tour rechtzeitig abbrechen müssen, lautet der Vorwurf am Bezirksgericht Lienz. (Archivbild)
© BUNDESHEER/KONRAD
Ein Heeresbergführer aus Salzburg unternahm mit seinen Soldaten trotz Schlechtwetters eine anspruchsvolle Skitour und steht jetzt vor Gericht. Einen ähnlichen Vorfall gab es in Osttirol vor einigen Jahren. Damals verteidigte das Bundesheer die Tour mit dem „militärischen Auftrag“.