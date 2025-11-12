Fotogalerie zum Durchklicken
Tiroler Boxer suchten ihre Meister: In der Leitgebhalle flogen die Fäuste
Tirols Boxer ließen es am vergangenen Wochenende in Innsbruck krachen. Die 350 Zuschauer waren begeistert.
© Simon Platzer
Innsbruck – 350 Zuschauer pilgerten am vergangenen Wochenende in die Leitgebhalle – und wurden beim zweiten Teil der internationalen Tiroler Box-Meisterschaften mit insgesamt 15 Kämpfen belohnt. Herauszuheben waren die Siege von Antonia Samiolenko, U15-EM-Teilnehmer Andjelo Gomes und Leonhard Berchtold.
Die Tiroler Meister auf einen Blick: Guliano Tomic, Andjelo Gomes (beide Boxout Innsbruck), Kadir Karayin, Talha Gündogan (beide Elite), Emirhan Güneyli, Antonia Samiolenko (Elite), Maxim Habrovs (alle BC Steinadler), Leonard Berchtold, Filip Bosnjakovic (beide BC Innsbruck). (TT.com)