Tiroler Boxer suchten ihre Meister: In der Leitgebhalle flogen die Fäuste

Innsbruck – 350 Zuschauer pilgerten am vergangenen Wochenende in die Leitgebhalle – und wurden beim zweiten Teil der internationalen Tiroler Box-Meisterschaften mit insgesamt 15 Kämpfen belohnt. Herauszuheben waren die Siege von Antonia Samiolenko, U15-EM-Teilnehmer Andjelo Gomes und Leonhard Berchtold.