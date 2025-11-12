Tickets für das Weltcup-Highlight in Gurgl gewinnen!

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Sölden kehren die Skistars zurück ins Ötztal.

Am 22. und 23. November wird Hochgurgl erneut zum Schauplatz eines Slalomrennens im Rahmen des alpinen Ski Weltcups.

Auf der Kirchenkarpiste liefern sich die Athlet:innen beim Herrenslalom am Samstag und beim Damenslalom am Sonntag packende Duelle um Hundertstelsekunden. Entlang der Strecke und im Zielbereich sorgen tausende Fans für eine einzigartige Stimmung – Gänsehaut garantiert!

Neben dem sportlichen Spektakel erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik, Fan-Events und Partystimmung im Ortszentrum. Gurgl präsentiert sich einmal mehr als Gastgeber mit Herz und perfektem Setting für ein unvergessliches Ski-Event.

Gewinnspiel Die Tiroler Tageszeitung und Ski Austria verlosen exklusiv 5 x 2 Tickets für das Weltcup-Highlight in Gurgl! Jetzt gleich online unter club.tt.com/gewinnspiele teilnehmen und mit etwas Glück live dabei sein, wenn die besten Slalomartist:innen der Welt im Ötztal um den Sieg kämpfen. Teilnahmeschluss: 18.11.2025 Gewinnspiel exklusiv für TT-Club-Mitglieder. Die Gewinner:innen werden per E-Mail verständigt.