SchülerInnen der HLW Kufstein zu Gast: TT startete Medienworkshop-Reihe für Jugendliche

Ab November veranstaltet die TT monatlich Workshops für SchülerInnen zwischen 14 und 16 Jahren. Die praxisorientierten Halbtags-Kurse sind für das Schuljahr 2025/26 bereits ausgebucht.

In den Sommermonaten ist das Konzept zur neuen Workshop-Reihe der TT entstanden, zu Schulbeginn erging die Einladung für 14- bis 16-jährige Jugendliche an Tirols Schulen. Binnen kurzer Zeit waren die Termine ausgebucht. Am Dienstag fand nun die Premiere statt: Schülerinnen und Schüler der HLW Kufstein verbrachten, begleitet von Deutschlehrer Klaus Steidl, einen spannenden Vormittag im Medienhaus der Tiroler Tageszeitung.

Im Praxisteil des Workshops entstand ein Reel, das auf der Instagram-Seite der TT veröffentlicht wurde. Diesmal erfahren wir, was Jugendliche zu einem Mindestalter von 14 Jahren für die Nutzung von Social Media Kanälen halten.

Ziel des TT-Workshops ist es, den Jugendlichen einen praxisnahen Einblick in den Redaktionsalltag der TT zu ermöglichen, die Bedeutung von Qualitätsmedien zu vermitteln und sie für den kritischen Umgang mit Nachrichten und Fake News zu sensibilisieren.

Der Workshop gliedert sich in drei Teile und wird von erfahrenen JournalistInnen und Kolleginnen von Kommunikation und TT-Marketing geleitet.

Die TeilnehmerInnen lernen, was eine Nachricht wertvoll macht, welche ethischen Regeln für JournalistInnen gelten und was es im Umgang mit Fake News zu beachten gibt. Praxisteil mit Social Media Beitrag: Im Praxisteil erarbeiten die SchülerInnen gemeinsam mit Profis aus der TT-Redaktion ihre Positionen zu einem aktuellen Thema. Dazu drehen sie mit KollegInnen der TT-Online-Redaktion ein Reel, das im Anschluss auf den Kanälen der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht wird.