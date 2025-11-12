US-Zölle und hohe Energiepreise: voestalpine streicht 340 Arbeitsplätze

An den steirischen Standorten Kindberg und Mürzzuschlag fallen insgesamt 280 fixe Jobs und 60 Leiharbeitsstellen weg.

Wien, Linz – Angesichts anhaltender US-Zölle und hoher Energiepreise baut der Stahlkonzern voestalpine in der Steiermark Personal ab. Konkret streicht das Unternehmen an den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag insgesamt 340 Jobs - 280 fixe Stellen und 60 Leiharbeitsplätze, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgab.

„Das bedeutet für die voestalpine Bleche in Mürzzuschlag, dass der Standort bestehenbleibt, aber wir konzentrieren und auf Spezialprodukte und können drei Viertel der Arbeitsplätze absichern“, so der CEO. „In Kindberg reduzieren wir ab Jänner den Betrieb von drei auf zwei Schichten.“ In den kommenden Wochen werde mit dem Betriebsrat an einem Sozialplan gearbeitet.

Bei der voestalpine Tubulars in Kindberg waren zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende März) rund 1070 Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten tätig. Dort werden nahtlose Stahlrohre für die Auto- bis hin zur Öl- und Gasindustrie produziert. Im voestalpine Böhler Bleche-Werk in Mürzzuschlag arbeiten rund 450 Menschen.

„Dringender Handlungsbedarf“

Bereits im September hatte die Voest eingeräumt an dem obersteirischen Standort „dringenden Handlungsbedarf“ zu haben. So seien etwa die Absatzmengen speziell im Werkzeugstahl weiterhin stark rückläufig, hieß es.

Die voestalpine geht „aktuell von keiner Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den nächsten Monaten aus“. Sie werde auch ihre laufenden Reorganisationsmaßnahmen wie etwa an den deutschen Automotive-Components-Standorten und in der High Performance Metals Division „weiter konsequent umsetzen“, hatte der Konzern Mittwoch in der Früh bei der Ergebnisbekanntgabe für das erste Halbjahr 2025/26 mitgeteilt. „Der Standort Birkenfeld wir mit 1. Dezember geschlossen“, präzisierte Eibensteiner.

US-Zölle belasten

Bei der voestalpine Tubulars führten „die erheblichen Belastungen durch US-Zölle im Hauptabsatzmarkt USA sowie die anhaltend niedrigen Ölpreise zu einem spürbaren Rückgang der Absatzmengen“, hieß es.

Auch bei der voestalpine Böhler Bleche in Mürzzuschlag sei bis Ende des Jahres ein Strategieprojekt ins Leben gerufen worden, um das Unternehmen und seine Prozesse so aufzustellen, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen Produkte zu marktfähigen Preisen verkauft werden können.