25-Jähriger bei Rauferei in Innsbruck verletzt, Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Im Innsbrucker Stadtteil Pradl kam es am Dienstagabend zu einer Rauferei mit mehreren Beteiligten. Dabei wurde ein 25-jähriger Rumäne im Gesichtsbereich leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr vor dem Haus in der Amraserstraße 6. Laut Polizei waren zehn bis zwölf Personen daran beteiligt. Die Polizeiinspektion Pradl bittet die Bevölkerung unter 059133/7587-100 um Hinweise. (TT.com)