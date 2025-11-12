Tiroler Kulturschaffende im Fokus: Auftakt zum Live-Podcast im Haller Stromboli

Das neue Projekt „Ruptur“ widmet sich in acht Episoden der Kulturszene in Tirols Bezirken. Mittels Live-Podcasts soll diese hörbar gemacht werden. Der Startschuss fällt am Donnerstag im Stromboli.

Innsbruck – Die Tiroler Kulturszene steht im Fokus der neuen Live-Podcast-Reihe „Ruptur“, die am Donnerstag im Stromboli in Hall ihren Auftakt feiert. Das Format wurde von Life Radio Tirol in Kooperation mit kreativland.tirol (Lebensraum Gruppe) aus der Taufe gehoben und lässt heimische KünstlerInnen und Kulturschaffende zu Wort kommen.

Die Lebensraum Holding hat es sich im Auftrag von LH Anton Mattle (ÖVP), der in der Regierung auch für die Kultur zuständig ist, zur Aufgabe gemacht, das Sport- und Tourismusland Tirol stärker auch als Kulturland zu positionieren. „Ruptur“ ist ein erstes konkretes Ergebnis dieser Initiative.

Michael Klieber (Life Radio) hat das Projekt initiiert. © Life Radio Tirol

Das Besondere ist, dass der Podcast jeweils live in einer Tiroler Kulturstätte vor Publikum aufgezeichnet wird. Sowohl Gesprächsrunden als auch musikalische Beiträge finden darin Platz. Gäste der ersten Episode sind Singer-Songwriterin Lena Schaur („Life Radio Act des Monats“), Stromboli-Geschäftsführerin Julia Mumelter und Musikproduzent Michael Oberhauser. Moderiert wird der Abend von Michael Klieber (Life Radio) und Hanna Dressler (kreativland.tirol).

Sängerin und Multiinstrumentalistin Lena Schaur ist „Life Radio Act des Monats“ und wird in der ersten „Ruptur“-Episode zu hören sein. © TT/Springer

„Ruptur ist für mich eine Bühne für die Menschen, die Tirol kulturell prägen – oft abseits großer Schlagzeilen, aber mit umso mehr Leidenschaft“, betont Michael Klieber. „Die lokale Szene hält das Land lebendig, sie vernetzt, inspiriert und fordert heraus. Mit dem Podcast wollen wir genau dort ansetzen, wo diese Energie entsteht, Kulturorte vor den Vorhang holen und Kulturschaffenden die Frage stellen: Was hält euch in Tirol?“

Nächste Episode in der Kultur Weberei in Telfs

Insgesamt sind acht Episoden geplant, die zweite Ausgabe findet am 16. Dezember in der Kultur Weberei in Telfs statt. Jede Episode geht kurz nach der Aufzeichnung bei Life Radio Tirol auf Sendung, auch die Tiroler Tageszeitung wird den Live-Podcast online verfügbar machen.