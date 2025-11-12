✨ Termine und Öffnungszeiten
Bereit für Glühwein, Punsch und Kiachl? Tirol startet in die Christkindlmarkt-Saison
Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und Tirols Christkindlmärkte haben während dieser Zeit einiges zu bieten.
© Tirol Werbung_Johansson David/Innsbruck Tourismus_Markus Mair/Danijel Jovanovic
Bald ist es wieder soweit: die Christkindlmärkte in Tirol öffnen ihre Pforten. Den Anfang macht der Innsbrucker am 15. November. Alle weiteren ziehen an den restlichen November-Wochenenden nach. Wann und wo man sich genau auf die Weihnachtszeit einstimmen kann, zeigt unser Überblick über die größten Märkte in Tirol.