Wo Glühwein, Punsch und Kiachl locken: Die größten Tiroler Christkindlmärkte im Überblick
Die Vorweihnachtszeit ist eingeläutet und Tirols Christkindlmärkte haben während dieser Zeit einiges zu bieten.
© Tirol Werbung_Johansson David/Innsbruck Tourismus_Markus Mair/Danijel Jovanovic
Es ist wieder Zeit für gebrannte Mandeln, Glühwein, Kiachln und andere Leckereien. Die Christkindlmärkte in Tirol öffneten ihre Pforten und locken mit Kulinarik und traditionellen Ständen. Ein Überblick, wo man sich gut auf die Weihnachtszeit einstimmen kann.