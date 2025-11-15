✨ Termine und Öffnungszeiten
Wo Glühwein, Punsch und Kiachl locken: Es ist wieder Christkindlmarkt-Zeit in Tirol
Die Vorweihnachtszeit ist eingeläutet und Tirols Christkindlmärkte haben während dieser Zeit einiges zu bieten.
© Tirol Werbung_Johansson David/Innsbruck Tourismus_Markus Mair/Danijel Jovanovic
Es ist wieder soweit: die Christkindlmärkte in Tirol öffnen ihre Pforten. Den Anfang macht am Samstag Innsbruck. Alle weiteren ziehen an den restlichen November-Wochenenden nach. Wann und wo man sich genau auf die Weihnachtszeit einstimmen kann, zeigt unser Überblick über die größten Märkte in Tirol.