Wo Glühwein, Punsch und Kiachl locken: Es ist wieder Christkindlmarkt-Zeit in Tirol

Es ist wieder soweit: die Christkindlmärkte in Tirol öffnen ihre Pforten. Den Anfang macht am Samstag Innsbruck. Alle weiteren ziehen an den restlichen November-Wochenenden nach. Wann und wo man sich genau auf die Weihnachtszeit einstimmen kann, zeigt unser Überblick über die größten Märkte in Tirol.