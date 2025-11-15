✨ Termine und Öffnungszeiten

Wo Glühwein, Punsch und Kiachl locken: Weitere Christkindlmärkte in Tirol öffnen

Die Vorweihnachtszeit ist eingeläutet und Tirols Christkindlmärkte haben während dieser Zeit einiges zu bieten.
© Tirol Werbung_Johansson David/Innsbruck Tourismus_Markus Mair/Danijel Jovanovic

Von Alexandra Schallhart

Die Christkindlmärkte in Tirol öffnen Schritt für Schritt ihre Pforten. Seit vergangenem Wochenende kann man sich an einigen Orten in Tirol bereits mit Glühwein und Co auf die Weihnachtszeit einstimmen. Weitere folgen am kommenden Wochenende – ein Überblick.