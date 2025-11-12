Patienten-Informationsabend zu Hämorrhoiden und anderen Erkrankungen

Rund die Hälfte aller Menschen über 50 Jahre leidet an Hämorrhoiden, doch viele scheuen den Gang zum Arzt. Am 20. November informiert Primar Wolfgang Schlosser, Leiter der Chirurgie am Bezirkskrankenhaus Reutte, über proktologische Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten.

Ehenbichl – Erkrankungen von After und Enddarm sind weitverbreitet, werden aber oft aus Scham nicht angesprochen. Dabei können Beschwerden wie Blutungen, Schmerzen, Juckreiz oder Nässen durch eine frühzeitige Diagnose und gezielte Therapie effektiv behandelt werden.

Der zweite PatientInnen-Informationsabend des BKH Reutte widmet sich daher einem Thema, das viele betrifft, aber selten offen diskutiert wird. Als einziger Proktologe im Außerfern wird Primar Wolfgang Schlosser, Leiter der Chirurgie am BKH Reutte, über Hämorrhoiden, Analfissuren, -fisteln, Stuhlinkontinenz, Darmentleerungsstörungen, Analvenenthrombosen, Abszesse und Tumoren aufklären.

Richtige Behandlung

„Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass moderne Verfahren oft dauerhaft für Abhilfe sorgen. Mit der richtigen Diagnose und einer individuell passenden Behandlung lässt sich die Lebensqualität in vielen Fällen verbessern“, erklärt Schlosser, der gemeinsam mit Primar Patrick Loidl auch das Darmzentrum Reutte leitet.

Der Experte warnt davor, bei Beschwerden nur zu Hausmitteln oder frei verkäuflichen Cremes zu greifen. Dies könne das Problem oft nur verlängern, während eine fachärztliche Diagnose die Ursachen identifizieren und eine zielgerichtete Therapie ermöglichen könne.

Der Informationsabend, der am Donnerstag, 20. November, um 18 Uhr im Café des Wohnhauses Sintwag im Haus Ehrenberg stattfindet, bietet Betroffenen und Interessierten eine Orientierungshilfe, wann eine ärztliche Abklärung notwendig ist und welche modernen Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen.