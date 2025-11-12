Tage der offenen Tür an der International School Kufstein

Die International School Kufstein Tirol (ISK Tirol) lädt alle interessierten Familien herzlich ein, die Schule anlässlich der Tage der offenen Tür zu entdecken. Der nächste Open Day findet am Freitag, 27. November 2025 um 17.30 Uhr statt - zwei weitere Termine folgen.

An diesen Tagen erhalten Sie einen umfassenden Einblick in unsere weltoffene und zukunftsorientierte Ausbildung in Unter- und Oberstufe. Schülerinnen und Schüler an der ISK Tirol werden nach den renommierten International Baccalaureate Programmen – dem IB Middle Years Programme (MYP) und dem IB Diploma Programm (DP) – unterrichtet. Am Ende ihrer Schulzeit erwerben sie sowohl die österreichische Reifeprüfung als auch das international anerkannte IB Diploma – und das vollständig in der Unterrichtssprache Englisch. Dieses Angebot ist in Tirol und ganz Österreich einzigartig.

An excellent, healthy and happy school

Als IB World School richtet sich die ISK Tirol an motivierte Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft. Rund 80% der Schülerinnen und Schüler stammen von Familien aus der Region. Sie werden von österreichischen und internationalen Lehrpersonen unterrichtet und begleitet. Diese Mischung ist ein zentrales Element der Schulphilosophie und ermöglicht eine hochwertige nationale und internationale Ausbildung. Die modernen Schulräume liegen auf dem Campus der Fachhochschule Kufstein Tirol.

Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler zu unabhängigen und kritisch denkenden Menschen werden. Sie sollen in der Lage sein, Fragen zu stellen, Antworten zu finden und diese klar zu kommunizieren. Genau das sind die Fähigkeiten, die ihnen später im Studium und Berufsleben zugutekommen.“ - Direktor Ian Barnes

Kinder ab 10 Jahren (5. Schulstufe) lernen nach einem modernen Curriculum, das sowohl auf die österreichische AHS-Unterstufe als auch auf das IB Middle Years Programme (MYP) abgestimmt ist. Jugendliche ab 14 Jahren besuchen die Oberstufe und schließen diese nach vier Jahren mit zwei Diplomen ab. Die schulische Vorbildung nach vier Jahren Mittelschule bzw. Gymnasium ist ausreichend für den Einstieg mit 14 Jahren.

Die Lehrinhalte bereiten die Absolventinnen und Absolventen optimal auf ihren Lebensweg und eine erfolgreiche Karriere in einer globalisierten Welt vor. Der Zugang zu den angesehensten nationalen, europäischen und internationalen Universitäten und Hochschulen wird ermöglicht.