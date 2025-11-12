Zieht es in die Wirtschaft

Richtungswechsel: Deutscher Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job

Christian Lindner zieht es in die Wirtschaft. Ab Januar wird der Ex-Finanzminister stellvertretender Vorstandschef der Autoland AG – Deutschlands größtem markenunabhängigen Autohändler.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.