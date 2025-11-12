Die Hobelbank kehrt zurück: Ellmauer Faschingslegende neu gegründet

Nach 14-jähriger Pause erwacht ein Stück Dorfkultur wieder zum Leben: Am 11. November wurde in Ellmau der Traditionsverein „Hobelbank“ neu ins Leben gerufen. Die erste Aufführung ist bereits für Februar 2026 geplant.

Ellmau – Der Fasching in Ellmau bekommt wieder eine satirische Stimme. Pünktlich zum Faschingsbeginn am 11.11. um 11:11 Uhr gründeten engagierte Ellmauer im „Atelier Agnes“ den Verein „Hobelbank Ellmau“ neu. Damit kehrt eine Institution zurück, die seit ihrer ersten Aufführung 1981 lokale Themen mit Humor und Augenzwinkern auf die Bühne brachte.

„Mit Witz, Musik und Lokalkolorit wurden Begebenheiten und Persönlichkeiten auf die Schaufel genommen“, beschreibt der Verein seine Tradition. Die Hobelbank verstand sich stets als humorvoller Spiegel der Gemeinde, der Region und des Alltagslebens.

Tradition fortführen

Der neu formierte Verein will diese Tradition fortführen. Geplant sind Theateraufführungen, musikalische Einlagen und kleine Shows, die Geschichten aus Ellmau und den Nachbargemeinden Going, Scheffau und Söll thematisieren.

Die erste Aufführung der wiederbelebten Hobelbank steht bereits fest: Am Freitag, dem 13. Februar 2026, mitten in der Faschingswoche, wird die Bühne wieder zur humorvollen Reflexionsfläche des Dorflebens.