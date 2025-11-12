50 hochrangige Tiroler Wirtschafts-Bosse fordern sofortigen Rücktritt Mahrers

Die Tiroler Adler Runde fordert den sofortigen Rücktritt von Harald Mahrer als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Begründet wird dies mit einem Verlust von Glaubwürdigkeit und Reformkraft. Die Tiroler Adler Runde ist eine politisch unabhängige Plattform von mehr als 50 namhaften Unternehmerpersönlichkeiten.