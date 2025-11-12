Kader offiziell nominiert

Junge Tirolerin schnappte sich in der ÖSV-Quali Ticket für den Levi-Slalom

Gelingen Natalie Falch in Levi die ersten Weltcuppunkte?
Am Samstag gehen die Slalom-Damen erstmals in dieser Saison auf Punktejagd im Weltcup. Mit von der Partie ist auch Natalie Falch. Die 21-Jährige vom WSV Fügen setzte sich in der internen ÖSV-Quali durch und steht in Levi am Start.

Neben der Zillertalerin wurden auch ihre Tiroler Landsfrauen Lisa Hörhager und Franziska Gritsch nominiert. Der Skiverband gab am Mittwoch sein 16-köpfiges Aufgebot (sieben Frauen, neun Männer) für die Torläufe im hohen Norden bekannt.

ÖSV-Aufgebot in Levi

  • Frauen: Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe
  • Herren: Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz und Joshua Sturm

