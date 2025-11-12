Junge Tirolerin schnappte sich in der ÖSV-Quali Ticket für den Levi-Slalom

Am Samstag gehen die Slalom-Damen erstmals in dieser Saison auf Punktejagd im Weltcup. Mit von der Partie ist auch Natalie Falch. Die 21-Jährige vom WSV Fügen setzte sich in der internen ÖSV-Quali durch und steht in Levi am Start.

Neben der Zillertalerin wurden auch ihre Tiroler Landsfrauen Lisa Hörhager und Franziska Gritsch nominiert. Der Skiverband gab am Mittwoch sein 16-köpfiges Aufgebot (sieben Frauen, neun Männer) für die Torläufe im hohen Norden bekannt.

Mit uns seid ihr bei den beiden Rennen am Samstag (Damen) und Sonntag (Herren) jeweils ab 10.00 Uhr live dabei! (TT.com)

ÖSV-Aufgebot in Levi

Frauen: Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe

Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe Herren: Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz und Joshua Sturm