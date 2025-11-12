Helene Fischer stellt Tourprogramm für 2026 vor: Darauf können sich die Fans freuen

Helene Fischer will nächstes Jahr mit ihren Fans „die größte Party feiern“. Ein Großteil der Tickets ist bereits verkauft.

Helene Fischer will ihren Fans mit ihrer neuen Tournee im kommenden Jahr Danke sagen. „Es ist meine Verneigung und mein großes Dankeschön“, sagte sie bei der Vorstellung des Tourprogramms in München. Sie wolle ihre 20 Jahre auf der Bühne im Jubiläumsjahr mit den Anhängern feiern, die sie seit Jahren begleiten. Am 11. Juli 2026 tritt sie im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

„Es wird tatsächlich ein Riesen-Fest", sagte die 41-Jährige, die sich mit den Konzerten endgültig aus der Babypause nach der Geburt ihrer zweiten Tochter zurückmeldet. „Wir wollen die größte Party feiern.“ Insgesamt will sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. 600.000 Tickets sind nach Angaben von Konzertveranstalter Marek Lieberberg bisher weg.

360-Grad-Bühne und Laufstege

Bei den Auftritten soll es in der Mitte der Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. „Ich wollte einfach mittendrin sein“, sagte Fischer. Und sie wolle „das Erlebnis so intim wie es nur eben geht in einem Stadion“ gestalten. Ein neues Album sei nicht geplant; dass es bei den Konzerten trotzdem neue Musik zu hören geben könnte, schloss Fischer aber nicht aus.

Als Mutter zweier Kinder müsse sie heute „natürlich viel mehr organisieren und planen“, sagte sie – „wie jede Frau, wie jede Mutter“. „Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee startet als Mutter.“ Aber die Verantwortung sei heute eine andere. Sie sei nun „verantwortlich nicht nur für sich selbst, sondern auch für zwei Geschöpfe“.

Auch darum nehme sie sich für ihre Projekte viel Zeit und sei „jetzt nicht super aktiv auf social media". „Ich habe festgestellt, dass das nicht meine Stärke ist.“

Sie habe gemerkt, „dass ich mich immer wieder ein bisschen zurückziehen muss, um kreativ zu sein“, sagte sie. „Deswegen gibt es immer nur päckchenweise was von mir.“ Und im kommenden Jahr gibt es nun ein besonders großes Paket. (APA, dpa)