Der Schwazer Advent am Maximiliansplatz - Ein Fest für alle Sinne in der Silberstadt

Wenn sich warme Lichter über den Maximilianplatz legen, Glühweinduft durch die Gassen zieht und stimmungsvolle Musik die Stadt erfüllt, beginnt der Schwazer Advent. Vom 21. November bis 23. Dezember wird die Silberstadt zur Bühne für Tradition, Kulinarik und weihnachtliche Magie.

Tiroler Spezialitäten, ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm und ein unvergleichbares Musikaufgebot sorgen für Stimmung. Ein Fest für alle Sinne, das die Vorfreude auf Weihnachten spürbar macht.

Tiroler Spezialitäten wie Kiachl, Zillertaler Krapfen oder geröstete Maroni laden zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl sorgen die Schwazer Traditionsvereine, die an ihren Hütten liebevoll zubereitete Schmankerln anbieten. Ein hochkarätiges Musikprogramm mit Julian Le Play, den Hollerstauden, Julia Buchner, Sara de Blue, Tschentig, Denise Beiler, Nadine Beiler und vielen weiteren Gruppen aus Tirol und ganz Österreich bringt musikalische Vielfalt auf die Bühne. Dazu sorgen Bläsergruppen, Chöre und Anklöpflergruppen für den typischen Klang der Adventzeit in der Silberstadt.

Für leuchtende Kinderaugen sorgt an allen Öffnungstagen das kostenlose und professionell betreute Kinderprogramm in der Christkindl-

werkstatt, wo gebastelt, gebacken und gespielt wird. An vier Terminen laden außerdem kostenlose Kutschenfahrten durch die stimmungsvoll beleuchtete Innenstadt zu einem besonderen Adventerlebnis ein. Zu den weiteren Highlights zählen eine Fotostation sowie die Kerzenentzündungen an den Adventsonntagen, die traditionell von Schwazer Vereinen, Schulen und Kindergärten gestaltet werden.

Am 6., 7., 12. und 13. Dezember öffnet zusätzlich der weihnachtliche Handwerksmarkt in der Franz-Josef-Straße seine Tore – mit handgefertigten Unikaten, Kunsthandwerk und besonderen Geschenkideen aus Tirol. Ein besonderes Erlebnis bietet außerdem der „Advent wie damals“ im historischen Marchiodi-Innenhof in der Fuggergasse – ein authentischer, stimmungsvoller Adventabend mit offenem Feuer, traditionellen Köstlichkeiten und dem Zauber vergangener Zeiten.

Öffnungszeiten Freitage, Samstage und Dienstag, 23. Dezember, von 16 bis 21 Uhr; Sonntage, Donnerstage sowie am 4., 8. und 22. Dezember, von 16 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei – ein Besuch, der Tradition, Kulinarik und weihnachtliche Magie vereint und die Silberstadt in ihrem schönsten Licht erstrahlen lässt.

Sie kaufen – Schwaz bezahlt

Das große Adventgewinnspiel ist zurück.

© Adobe Stock

Die Stadt Schwaz setzt auch in diesem Advent ein starkes Zeichen für den regionalen Handel und lädt zum Mitmachen beim beliebten Adventgewinnspiel ein. Wer in der festlich geschmückten Innenstadt vom 17.11. bis 23.12. einkauft, hat die Chance, seinen Einkaufswert als glänzenden Silberzehner-Gewinn zurückzuerhalten. So wird das Weihnachtsshopping in der Silberstadt doppelt lohnenswert.

Der Weg zum Gewinn ist ganz einfach: Nach einem Einkauf in der Schwazer Altstadt kann die ausgefüllte Teilnehmerkarte gemeinsam mit der Rechnung – als Original oder Kopie – im Gewinnbriefkasten vor der Schatzkammer Silberregion in der Franz-Josef-Straße 23 eingeworfen werden. Die Ziehungen finden wöchentlich statt, wodurch sich jede Woche eine neue Gewinnchance eröffnet. Mit dieser Aktion möchte die Stadt Schwaz den lokalen Handel stärken und gleichzeitig die Freude am Einkaufen in der Innenstadt fördern. Denn wer hier shoppt, entdeckt nicht nur besondere Geschenkideen, sondern unterstützt auch die Betriebe vor Ort – und mit etwas Glück wird der eigene Einkauf sogar belohnt. Erleben Sie den Zauber der Schwazer Innenstadt, genießen Sie die weihnachtliche Atmosphäre und machen Sie mit beim Adventgewinnspiel – vielleicht gehören Sie schon bald zu den glücklichen Gewinner:innen!

Der Silberzehner als Geschenk: mit nur einer Münze unzählige Wünsche erfüllen Ein Geschenk, das immer passt: Der Schwazer Silberzehner ist nicht nur ein Zeichen regionaler Verbundenheit, sondern auch ein vielseitiges Weihnachtsgeschenk mit besonderem Wert. Ob stilvoll im Samtsäckchen oder als liebevolle Aufmerksamkeit für Mitarbeiter:innen – mit dem Silberzehner schenken Sie Freude, Qualität und Auswahl zugleich. Der Gutschein ist in nahezu allen Branchen in ganz Schwaz sowie in den Nachbargemeinden Jenbach, Gallzein, Buch, Stans, Vomp, Pill, Pillberg, Weer, Weerberg, Terfens, Kolsass, Kolsassberg und Wiesing einlösbar. Erhältlich ist der Schwazer Silberzehner in allen teilnehmenden Bankinstituten im Bezirk Schwaz. Ein besonderer Tipp für Unternehmen: Arbeitgeber:innen können ihren Mitarbeiter:innen jährlich steuerfreie Geschenke in Form von Gutscheinen im Wert von bis zu 186 Euro pro Person machen – der Silberzehner bietet sich hier als ideale Lösung an.

Der Schwazer Handwerksmarkt im Advent

Wo echte Handarbeit auf festliche Stimmung trifft

Beim Schwazer Handwerksmarkt warten einzigartige Weihnachtsgeschenke darauf, entdeckt zu werden. © Stadtmarketing Schwaz

Wenn die Schwazer Innenstadt in weihnachtlichem Glanz erstrahlt, darf eines nicht fehlen: der traditionelle Handwerksmarkt im Advent. An vier Terminen – am 6., 7., 12. und 13. Dezember 2025 – verwandeln Kunsthandwerker:innen aus der Region die Straßen und Plätze in ein stimmungsvolles Erlebnis voller Kreativität, Tradition und Begegnung.

Parallel zum Adventmarkt am Maximilianplatz entsteht ein lebendiges Zusammenspiel aus Kunsthandwerk, Musik und weihnachtlichem Genuss. Die Besucher:innen erwartet eine liebevoll gestaltete Vielfalt an handgefertigten Produkten – von feinen Holzarbeiten, Keramik und Schmuck über kunstvolle Textilien bis hin zu regionalen Spezialitäten aus Tirol. Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte und spiegelt die Leidenschaft und das Können der Aussteller:innen wider.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Glühwein, Punsch und herzhafte Schmankerl laden zum Aufwärmen und Verweilen ein, während der Duft von Gewürzen und Gebäck die Innenstadt erfüllt.

So wird der Handwerksmarkt zu einem besonderen Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit – ein Ort, an dem Handwerkskunst, Musik und festliche Stimmung zu einem echten Erlebnis verschmelzen.