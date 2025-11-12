- Überblick
Viel Andrang bei Gletscherbahn
Video sorgt für Aufregung: Italiener sehen „Übertourismus“ am Pitztaler Gletscher
Mehrere italienische Medien verbreiten aktuell Aufnahmen aus Tirol: Dabei ist der Andrang beim Pitztaler Gletscherexpress zu sehen. Es ist gar von „Overtourism“ die Rede.
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
