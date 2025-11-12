Neubau der Rauchmühlbrücke
Dreiwöchige Bahn-Totalsperre: Was im Jänner auf die Tiroler Fahrgäste zukommt
Von 7. bis 29. Jänner verkehrt auf diesem Abschnitt der Weststrecke kein einziger Zug. Die Rauchmühlbrücke (Bild) wird abgerissen und neu gebaut.
© ÖBB/Sailerbrothers
Wegen des Neubaus der Rauchmühlbrücke in Innsbruck muss die Weststrecke zwischen Innsbruck und Rum im Jänner über drei Wochen lang komplett gesperrt werden. Die ÖBB setzen auf bis zu 90 Ersatzbusse täglich und leiten bestimmte Züge um – trotzdem werden es für Tausende Tiroler BahnkundInnen herausfordernde Wochen. Die Auswirkungen im Überblick.