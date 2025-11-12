Dreiwöchige Bahn-Totalsperre: Was im Jänner auf die Tiroler Fahrgäste zukommt

Wegen des Neubaus der Rauchmühlbrücke in Innsbruck muss die Weststrecke zwischen Innsbruck und Rum im Jänner über drei Wochen lang komplett gesperrt werden. Die ÖBB setzen auf bis zu 90 Ersatzbusse täglich und leiten bestimmte Züge um – trotzdem werden es für Tausende Tiroler BahnkundInnen herausfordernde Wochen. Die Auswirkungen im Überblick.