Startrampe in den Profisport

Neu ab Herbst 2026: In Mittelschule Reichenau startet „Ballsport Akademie“

Bürgermeister Johannes Anzengruber (3. v. r.) und Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr präsentierten gemeinsam mit Uwe Zanolin, Schulleiter der Sportmittelschule Reichenau (2. v. r.), Christoph Ebead, Koordinator der Ballsport Akademie (links), sowie den Verbandspräsidenten Josef Geisler (Tiroler Fußballverband, 2. v. l.) und Wolfgang Winklehner (Tiroler Tennisverband, rechts) die Inhalte und Ziele der neuen Ballsport Akademie.
© M. Freinhofer

Die Sportmittelschule Reichenau in Innsbruck setzt ab kommendem Schuljahr verstärkt auf die Sportarten Fußball, Tennis und Volleyball. Ein Projekt, das Schule und Bewegung auf besondere Weise zusammenführt – und Zusammengehörigkeitsgefühl und Stolz der SchülerInnen stärken soll.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561