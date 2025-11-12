Startrampe in den Profisport
Neu ab Herbst 2026: In Mittelschule Reichenau startet „Ballsport Akademie“
Bürgermeister Johannes Anzengruber (3. v. r.) und Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr präsentierten gemeinsam mit Uwe Zanolin, Schulleiter der Sportmittelschule Reichenau (2. v. r.), Christoph Ebead, Koordinator der Ballsport Akademie (links), sowie den Verbandspräsidenten Josef Geisler (Tiroler Fußballverband, 2. v. l.) und Wolfgang Winklehner (Tiroler Tennisverband, rechts) die Inhalte und Ziele der neuen Ballsport Akademie.
© M. Freinhofer
Die Sportmittelschule Reichenau in Innsbruck setzt ab kommendem Schuljahr verstärkt auf die Sportarten Fußball, Tennis und Volleyball. Ein Projekt, das Schule und Bewegung auf besondere Weise zusammenführt – und Zusammengehörigkeitsgefühl und Stolz der SchülerInnen stärken soll.