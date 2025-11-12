Auch Thaler hat Handlungsbedarf
WK-Präsident Mahrer steht vor Rücktritt, persönliche Erklärung am Donnerstag erwartet
Barbara Thaler wagt sich endgültig aus der Deckung und fordert wie die Tiroler Adler Runde den Rücktritt von Harald Mahrer.
© Thomas Böhm
Nach dem Vorpreschen der Tiroler Adler Runde blieb Tirols ÖVP-Wirtschaftsbundesfrau und Kammerpräsidentin Barbara Thaler nichts anderes übrig: Sie fordert ebenfalls den Rücktritt von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer. Der dürfte am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung seinen Abschied bekannt geben.