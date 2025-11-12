WK-Präsident Mahrer steht vor Rücktritt, persönliche Erklärung am Donnerstag erwartet

Nach dem Vorpreschen der Tiroler Adler Runde blieb Tirols ÖVP-Wirtschaftsbundesfrau und Kammerpräsidentin Barbara Thaler nichts anderes übrig: Sie fordert ebenfalls den Rücktritt von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer. Der dürfte am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung seinen Abschied bekannt geben.