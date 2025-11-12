Verhungerter Bub in Ebbs
Angeklagte Eltern haben Qualen von Elias über Video live mitverfolgt
Qualen und Hungertod des eigenen Kindes mitangesehen: Der 27-Jährige Unterländer zeigte sich zu den Tatvorwürfen am Dienstag am Landesgericht erstmals geständig.
Nach der Anklageerhebung im Fall Elias wurden weitere entsetzliche Details bekannt. Die wegen Mordes angeklagten Eltern des Dreijährigen sollen das dämonisierte Kleinkind nicht nur in den Hungertod getrieben haben, sondern dessen Qualen und Ängste auch noch live über Kamera und Handy mitverfolgt haben.