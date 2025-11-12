Schlagabtausch in Innsbruck

„Von Verscherbeln kann keine Rede sein“: Weiter Streit um geplanten Wohnungs-Deal

2026 sollen 170 Wohnungen in der Langstraße (Bild) von der Innsbrucker Immobiliengesellschaft zur Neuen Heimat „wandern“.
© Liebl/TT
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Sinnvolle „Verschiebung innerhalb des öffentlichen Eigentums“ oder „Verscherbeln von Familiensilber“? Zwischen Innsbrucker Stadtführung und Opposition gehen die Interpretationen rund um die Übertragung von 170 Wohnungen von der IIG an die Neue Heimat weiterhin extrem auseinander.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561